Агент Гурцкая: пик невосприятия в России проходит. Зимой будет больше трансферов из Европы

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что в ближайшие трансферные окна в России будет больше переходов из Европы.

«Сейчас тенденция, что всё смещается в сторону Латинской Америки. Но приход Норманна показывает, что пик невосприятия России стал проходить. Уверен, зимой будет больше трансферов из Европы. Если последние месяцы мы были зоной отчуждения, то сейчас многие начали понимать, что всё не так страшно, что всё это на время. Они видят, что жизнь в городах России не останавливается, что футбол движется. Я боялся, что в Африку и Латинскую Америку нас загнали надолго, но в ближайший год из Европы снова поедут. Я знаю настроения людей. Тот же Кейта Бальде в душе европеец, но приехал. Цыганская почта будет делать свою работу. Москва сейчас лучший город мира. По крайней мере, у нас есть свет и отопление», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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Гурцкая: пик невосприятия России проходит, ситуация изменилась. Видеоролик: