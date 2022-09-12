Юлиан Нагельсман пообещал найти хорошую идею в матче с «Барселоной»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Давление — вещь субъективная. Я подойду к неделе точно так же, как если бы мы выиграли: мы будем тренироваться, мы проанализируем соперника и постараемся найти хорошую идею против «Барселоны», — приводит слова Нагельсмана Mundo Deportivo.

В 6-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2). Матч между «Баварией» и «Барселоной» на «Альянц-Арене» пройдёт во вторник, 13 сентября. Начало — в 22:00 мск.

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