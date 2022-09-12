Президент «Баварии» раскритиковал «Реал» и «Барселону» за лоббирование Суперлиги
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Президент «Баварии» Херберт Хайнер подверг критике испанские клубы, выступающие за создание европейской Суперлиги. Проект активно лоббировали мадридский «Реал» и «Барселона».
«Во всех вещах, которые делаешь, нужно ставить в центр внимания интересы фанатов и их реакцию. Поэтому я считаю, что Лига чемпионов — фантастический турнир, в нём участвуют лучшие клубы.
Если посмотреть на состав четвертьфиналов, там играют лучшие клубы мира: «Барселона», «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и так далее. Я сомневаюсь, что сторонники Суперлиги думают о своих фанатах», — цитирует Хайнера Sport.es.
Проект Суперлиги активно обсуждался ведущими европейскими клубами. Но в дальнейшем под давлением УЕФА и фанатов они отказались от этой идеи.
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