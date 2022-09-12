«Спартак» поздравил Доменико Тедеско с днём рождения

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско с днём рождения. Сегодня, 12 сентября 2022 года, немецкому специалисту исполнилось 37 лет.
«Доменико Тедеско – 37! Поздравляем бывшего тренера красно-белых с днём рождения и желаем серебряному призёру чемпионата России — 2020/2021 всего наилучшего! Alles Gute zum Geburtstag, Domenico! (с днём рождения, Доменико! — Прим.«Чемпионата»)», — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.
Напомним, Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Под его руководством команда провела 54 матча (27 побед, 10 ничьих, 17 поражений) и стала серебряным призёром чемпионата России сезона-2020/2021. После него команду возглавляли Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль.
- 12 сентября 2022
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