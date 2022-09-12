Терри: можно ли предпочесть другого тренера Тухелю? Моуринью, 100%

Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри высоко оценил работу португальского тренера Жозе Моуринью в ответ на пост репортёра Оливии Бузагло в «Твиттере».

Журналистка негативно отреагировала на увольнение Томаса Тухеля из клуба и написала, что нет ни одного тренера в мире, которого она предпочла бы немецкому специалисту.

Не соглашаясь с мнением репортёра, бывший капитан синих Терри ответил:

«Жозе, 100%. Я никогда не видел кого-либо, похожего на Жозе, тот уровень деталей, на котором он знал команду и игроков отдельно, был невероятным. Он назвал, кто выйдет в составе «Барселоны», вечером накануне нашей игры с ними на «Стэмфорд Бридж». Никаких сомнений быть не может!» — написал Терри в комментариях.

На данный момент Жозе Моуринью возглавляет итальянскую «Рому». Новым главным тренером «Челси» назначен ранее руководивший «Брайтоном» Грэм Поттер.

Моуринью возглавлял лондонцев в 2004–2007, а также 2013–2015 годах. Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год (2000-й — аренда в «Ноттингем Форест»).

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