В «Зените» отреагировали на новость, что в декабре клуб проведёт матч с иранской командой
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о проведении товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан» в декабре.
«Правда ли, что «Зенит» проведёт товарищеский матч с иранской командой? Рано говорить», – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее Sport24 сообщал, что в декабре «Зенит» приедет на товарищеский матч с молодёжным составом «Сепахана» (город Исфахан) в Иране.
Напомним, с 20 ноября по 18 декабря пройдёт чемпионат мира по футболу в Катаре. Российская Премьер-Лига на время проведения турнира возьмёт паузу в календаре сезона-2022/2023.
После девяти сыгранных туров РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу.
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