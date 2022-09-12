В «Зените» отреагировали на новость, что в декабре клуб проведёт матч с иранской командой

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о проведении товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан» в декабре.

«Правда ли, что «Зенит» проведёт товарищеский матч с иранской командой? Рано говорить», – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Sport24 сообщал, что в декабре «Зенит» приедет на товарищеский матч с молодёжным составом «Сепахана» (город Исфахан) в Иране.

Напомним, с 20 ноября по 18 декабря пройдёт чемпионат мира по футболу в Катаре. Российская Премьер-Лига на время проведения турнира возьмёт паузу в календаре сезона-2022/2023.

После девяти сыгранных туров РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу.