Арбитр Федотов разобрал спорные эпизоды из матча ЦСКА — «Краснодар»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о спорных эпизодах, произошедших в матче 9-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (4:1).

«По первому 11-метровому в ворота «Краснодара» — никакого «нырка» там не было. Это не «нырок», потому что Сафонов шёл спасать ворота и коленом попал по голеностопу. Вратарь пытался сыграть в мяч и получил жёлтую за срыв перспективной атаки. Иванов со своей позиции не мог этого увидеть, поэтому показал жёлтую карточку за симуляцию. Потом вмешался VAR и исправил ошибку.



Что касается эпизода с Ионовым, то там пенальти не было: два игрока шли в мяч, и надо разбираться, кто играет в него первым. Я считаю, что первым был футболист ЦСКА, а потом было игровое столкновение. Это никакая не явная и очевидная ошибка.



Дальше смотрим на момент с фолом Олусегуна — он не успевал сыграть в мяч, футболист ЦСКА играет первым, а дальше был удар по стопе. Это пенальти, потому что нога игрока ЦСКА находится в штрафной площади. Иванов сделал всё правильно в моментах с назначением и неназначением 11-метрового.



Единственное, в чём можно согласиться с «Краснодаром» по претензиям к судье — это эпизод с перебитием пенальти. Если вы так чтите правила, то почему здесь смотрите на пункт 9.15 и заставляете перебивать, а в другой игре тура — нет? Ни один арбитр не смотрит на радиус. Судьи создали серьёзный прецедент, а проще было назначить свободный удар в пользу «Краснодара», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.