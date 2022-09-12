И. Федотов — о моменте с Промесом: о красной карточке «Ростову» говорить смешно — сам упал

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал падение форварда «Спартака» Квинси Промеса в матче с «Ростовом» (победа южан со счётом 4:2) в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Многие обсуждают момент с Промесом, но там не было никакого фола, а о красной карточке для «Ростова» за этот фол говорить смешно — Квинси почувствовал касание и решил упасть, так как не доставал мяч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 19 очков. В следующем туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов», а «Спартак» сыграет с «Локомотивом».