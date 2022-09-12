Денис Якуба: с «Зенитом» в Кубке игроки «Крыльев» отдадут все силы. Выжмут из себя всё
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Денис Якуба поделился ожиданиями перед матчем Фонбет Кубка России с «Зенитом».
«Жду хорошей игры и больше болельщиков, чем на матчах РПЛ. Точно будем биться. Игроки «Крыльев» отдадут все силы. Выжмут из себя всё», — сказал Якуба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч «Крыльев Советов» и «Зенита» состоится в среду, 14 сентября, в Самаре и начнётся в 17:30 мск. В 1-м туре группового этапа турнира самарцы со счётом 0:1 уступили действующему обладателю трофея, московскому «Спартаку», а петербуржцы переиграли воронежский «Факел» — 2:0.
После девяти сыгранных туров чемпионата России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» с 10 очками занимают 10-е место.
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