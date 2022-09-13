Форвард «Ромы» Абрахам — о победном голе в ворота «Эмполи: я продолжаю совершенствоваться

Английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал исход встречи с «Эмполи» в рамках 6-го тура Серии А, а также высказался о своём выступлении (победный гол форварда помог «волкам» победить со счётом 2:1).
«Мы знали, что встречаемся с хорошо организованным соперником. После двух поражений нам нужна была уверенность, чтобы снова победить. Сегодня вечером много положительных моментов, помимо меня и Пауло [Дибалы]. Понравились Матич, Челик, у которого всё хорошо. Что касается меня, то я продолжаю совершенствоваться, учиться. Я возвращаюсь в форму после восстановления от травмы», — сказал Абрахам каналу Sky Sport.
После шести сыгранных туров чемпионата Италии «Эмполи» занимает 16-е место (четыре очка), а «Рома» — пятое (13 очков). В следующем матче турнира подопечные Паоло Дзанетти сыграют с «Болоньей», а команда Жозе Моуринью — с «Аталантой».
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