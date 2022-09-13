Структуры Украины поддерживают проведение матча «Шахтёр» — «Динамо» в Лондоне

Украинские клубы «Шахтёр» и «Динамо» продолжают работать над организацией проведения очного матча в Лондоне, сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире своего YouTube канала «Цыганик Live».
Инициатором этого решения выступил «Шахтёр», предложивший провести свою домашнюю игру на стадионе «Вест Хэма». По информации источника, у этой идеи есть поддержка от государственных и футбольных структур Украины. «Динамо» также не против сыграть в Англии.
К данной акции присоединился бывший нападающий «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко, он может стать амбассадором матча. Все вырученные денежные средства будут направлены в фонд United24.
На данный момент стороны согласовывают организационные вопросы.
Напомним, матч «Шахтёра» и «Динамо» запланирован на 15 октября. На данный момент «Шахтёр» набрал 10 очков и занимает второе место в таблице УПЛ. «Динамо», в свою очередь, с тремя очками расположилось на 11-м месте.
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