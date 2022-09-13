Мостовой — о Юране в «Спартаке»: в клубе уже есть строитель, которого привёз Каттани

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Сергея Юрана о переговорах по поводу работы в «Спартаке». Ранее экс-тренер «Химок» заявил, что встречался с Лукой Каттани по поводу трудоустройства ещё до приезда в РПЛ Гильермо Абаскаля.
«Слова Юрана о встрече с Каттани? В «Спартаке» сейчас всё нормально, ничего плохого нет. Начали нормально. Как я и говорил в начале сезона, как попадутся более серьёзные команды, будет проверка. «Спартак» начало лихорадить, и сразу все заговорили, что всё не так. Но в «Спартаке» есть строитель, которого Каттани привёз. Вспомните, как все восхищались в начале. Как оказалось, ничего строить и не надо. Всё как было, так и есть. Я бы не стал придавать значения этим словам», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 13 сентября 2022
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