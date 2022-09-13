Игрок «Ахмата» Трошечкин: Талалаева отправили в отставку в перерыве? Без комментариев

Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин не стал комментировать детали отставки Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

«Отставка произошла в перерыве? Без комментариев», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Талалаев был уволен с поста наставника «Ахмата» после поражения в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:3). Исполняющим обязанности главного тренера команды является Юрий Нагайцев.

Грозненский «Ахмат» в девяти матчах набрал 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (23).