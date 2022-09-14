Хави в перерыве матча «Бавария» – «Барселона» просил судью «быть честным»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с неназначенным пенальти в ворота «Баварии» незадолго до перерыва, когда Усман Дембеле упал в штрафной мюнхенцев после контакта с Альфонсо Дэвисом.
«В перерыве я попросил арбитра быть честным. Он ответил мне, что это не пенальти», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Первый тайм матча «Бавария» – «Барселона» при игровом преимуществе каталонцев завершился без забитых мячей – 0:0. Однако вскоре после перерыва мюнхенцы отличились дважды с интервалом в четыре минуты: сначала Лукас Эрнандес нанёс точный удар головой после подачи Киммиха, а затем чемпионы Германии провели быструю атаку через центр, в результате которой Лерой Зане вошёл в штрафную и пробил рядом с ногой тер Штегена.
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