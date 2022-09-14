Юрий Сёмин: «Ростов» может побороться за тройку

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин оценил игру команды в последних встречах чемпионата России по футболу.

«Мне очень нравится «Ростов». Есть молодые игроки, но опытных ребят тоже достаточно. Комличенко заиграл, Песьков очень уверенно играет. «Ростов» – цельная команда, которая поборется за тройку.



Не думаю, что «Ростов» может составить конкуренцию «Зениту», так как команде нужна стабильность. ЦСКА, «Динамо» может навязать борьбу. Если бы у «Краснодара» не было столько травмированных, то эта команда тоже могла бы побороться с петербуржцами», — сказал Сёмин в интервью «РБ Спорт».

«Жёлто-синие» на данный момент не проигрывали в новом сезоне РПЛ. В воскресенье, 11 сентября, ростовчане оказались сильнее «Спартака» со счётом 4:2. «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков.