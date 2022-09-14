Саша Зделар: если ты выступаешь за ЦСКА, то сможешь играть в любом топовом клубе Европы

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар рассказал, что многие игроки красно-синих могли бы выступать в больших европейских клубах.



«Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА, то сможешь играть в любом топовом клубе Европы. У нас много качественных футболистов, повторюсь, не буду выделять одного. Мы — команда, идем от игре к игре и улучшаем себя», – приводит слова Зделара «РБ Спорт».



Напомним, 27-летний Зделар стал футболистом армейцев в июле 2022 года, перейдя из сербского «Партизана». С ЦСКА хавбек подписал контракт сроком на три года.

ЦСКА идёт сейчас на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие набрали 20 очков после девяти туров.