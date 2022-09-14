Вратарь «Сочи» Адамов: Сперцян — главный талант в России. Его прогресс — это просто космос

Голкипер «Сочи» Денис Адамов поделился мнением о профессиональном развитии полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.



«Сперцян — главный талант в России. То, как Эдик прибавил за последнее время, — это просто космос. В ФНЛ, когда он только начинал играть, был маленьким, щупленьким. Ему было тяжело, потому что он всегда был меньше других по антропометрическим данным. Сейчас смотришь – он разрывает РПЛ. Надо отдать должное «Краснодару», что они дождались, когда он созреет.



Правильно ли, что Сперцян играет за сборную Армении? Моё мнение здесь неважно. Это ведь его решение. Но было бы классно, если бы такой футболист играл в нашей сборной», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».



В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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