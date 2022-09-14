Вратарь «Сочи» Адамов: уход Федотова стал неожиданностью. Думал, он останется

Голкипер «Сочи» Денис Адамов признался, что не ожидал ухода Владимира Федотова с поста главного тренера клуба. На данный момент специалист возглавляет московский ЦСКА.



«Было очень неожиданно. Я думал, что после прошлогоднего результата он останется. Но случилось так, как случилось. Это его выбор, таков футбол. Сложно сказать, почему он ушёл. ЦСКА – большой клуб по российским меркам, с богатой историей, с болельщиками, новым стадионом, Москва. Возможно, всё это сыграло свою роль. Думаю, ему хотелось двигаться дальше», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

Московский ЦСКА в девяти матчах набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Сочи» (16) — на седьмом месте.