И. Федотов — о голе в ворота «Амкала»: пренебрежительное отношение к медийной команде

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе главного судьи в матче 1/64 финала Кубка России «Амкал» — «Звезда» (162, идёт второй тайм).

«Действия арбитра в этом моменте – это просто катастрофа. Он задурил игроков «Амкала», начал что-то им вещать, а они рты разинули. Судья должен был не давать ввести мяч в игру до сигнала. Если бы это была не медийная команда, то игрок «Амкала» встал бы у мяча и не дал его разыграть.



Есть рекомендации, что стандарты у штрафной пробиваются по свистку. А часто такие быстрые розыгрыши ещё и отменяются, судья должен разобраться в эпизоде, объяснить, проконтролировать всё. Так что тут «привоз» от судьи, он забил на правила – просто пренебрежительное отношение к медийной команде», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.