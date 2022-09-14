Фанаты «Челси» поаплодируют Тухелю на 21-й минуте игры с «Зальцбургом»

Болельщики «Челси» организуют акцию в знак благодарности бывшему главному тренеру клуба Томасу Тухелю на матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург», сообщает в соцсетях объединение фанатов The Shed.
Отмечается, что акция будет проведена в честь победы клуба вместе с немцем в Лиге чемпионов 2021 года, когда в финале синие обыграли «Манчестер Сити» (1:0). Также в знак уважения к скончавшейся королеве Елизавете II болельщики не будут использовать на игре баннеры, но призвали всех поаплодировать Тухелю на 21-й минуте.
Напомним, 49-летний специалист был отправлен в отставку 7 сентября, на следующий день после поражения в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (0:1). Новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер, ранее работавший в «Брайтоне».
Встреча «Челси» и «Ред Булл Зальцбург» состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22:00 мск.
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