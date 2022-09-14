«Впервые судья так легендарно обманул». Игрок «Амкала» Алёшин — о матче со «Звездой»

Футболист «Амкала» Андрей Алёшин высказался о судействе в матче Кубка России по футболу со «Звездой» (1:1, 2:4 пен.).



«Судейство было. Что тут ещё говорить? Ругаться с судьями можно вечно, но я не очень люблю это делать. Не в моей компетенции. Были моменты, которые мне не понравились. Впервые в жизни меня судья так легендарно обманул: когда первый гол, я понимаю, что мяч должен на два метра быть дальше, иду на расслабоне, судья что-то рассказывает, отвлёкся – и пришёл гол. Что за день? Судья объяснял, рассказывает, всё внимание на него, а в этот момент приходит гол. Если так можно, то буду знать», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Напомним, в 1/128 финала «Звезда» оказалась сильнее «Ядра» со счётом 2:1. Соперник клуба в 1/32 финала станет известен позже. «Амкал» в 1/256 финала обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.), а в следующей стадии — «Тверь» (1:0).

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