Нападающий «МЮ» Рашфорд может пропустить матч с «Шерифом» в ЛЕ

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рискует пропустить матч с «Шерифом» в рамках 2-го тура Лиги Европы. Об этом сообщает журналист британского издания BBC Саймон Стоун.
По сведениям инсайдера, Рашфорд отсутствовал на сегодняшней тренировке «МЮ» перед вылетом в Молдавию и, вероятнее всего, не сыграет в предстоящей встрече. В аналогичной ситуации находятся полузащитник Донни ван де Бек и крайний защитник Аарон Ван-Биссака.
В данный момент у «красных дьяволов» нет набранных очков в рамках Лиги Европы, на прошлой неделе команда потерпела домашнее поражение от «Реала Сосьедад» со счётом 1:0. Встреча «Шерифа» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Тирасполе на стадионе «Шериф». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.
Самые результативные финалы Лиги Европы нашего века:
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