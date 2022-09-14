Врач ЦСКА рассказал о состоянии здоровья травмированных Щенникова и Ушакова
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Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков армейцев. Ранее он сообщал, что проблемы со здоровьем испытывают Георгий Щенников и Егор Ушаков.
«Последнюю неделю можно назвать штатной. Никаких больших проблем с составом, к счастью, у нас не было. В общей группе стали тренироваться Георгий Щенников и Егор Ушаков, остальные полностью готовы», — сказал Безуглов в эфире клубного канала.
В прошлом туре группового этапа Кубка России московский ЦСКА уверенно обыграл «Торпедо» со счётом 2:0, а «Урал» одержал победу в матче с «Сочи» (2:0). В следующем туре ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» — с московским «Торпедо».
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
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