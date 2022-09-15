Пиняев объяснил, почему решил отказаться от вызова в молодёжную сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев объяснил, почему решил не отправится на сбор молодёжной национальной команды России.
«Всегда хочется представлять свою сборную. Очень благодарен за то, что меня вызвали. Но я не хочу ехать на полноги, потому что сейчас нахожусь в не самом оптимальном состоянии. Мы приняли совместное решение, что лучше не выходить из цикла и провести лишние тренировки с клубом, набрать лучшие кондиции, чтобы в будущем помочь молодёжной сборной», — приводит слова Пиняева Metaratings.
Ранее «Крылья Советов» приняли решение не отпускать Сергея Пиняева в расположение молодёжной сборной России.
Напомним, 20 июля Пиняева госпитализировали из-за того, что во время тренировки он упал, почувствовав боль и слабость. В клинике сделали рентген и диагностировали пневмоторакс. 4 сентября он впервые вышел на поле во время матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
- 15 сентября 2022
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