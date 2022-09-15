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Пиняев объяснил, почему решил отказаться от вызова в молодёжную сборную России

Пиняев объяснил, почему решил отказаться от вызова в молодёжную сборную России
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев объяснил, почему решил не отправится на сбор молодёжной национальной команды России.

«Всегда хочется представлять свою сборную. Очень благодарен за то, что меня вызвали. Но я не хочу ехать на полноги, потому что сейчас нахожусь в не самом оптимальном состоянии. Мы приняли совместное решение, что лучше не выходить из цикла и провести лишние тренировки с клубом, набрать лучшие кондиции, чтобы в будущем помочь молодёжной сборной», — приводит слова Пиняева Metaratings.

Ранее «Крылья Советов» приняли решение не отпускать Сергея Пиняева в расположение молодёжной сборной России.

Напомним, 20 июля Пиняева госпитализировали из-за того, что во время тренировки он упал, почувствовав боль и слабость. В клинике сделали рентген и диагностировали пневмоторакс. 4 сентября он впервые вышел на поле во время матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

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