Хомуха: удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке. Последние матчи расставили всё по местам

Бывший тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об игре московского «Спартака».
«Меняется ли «Спартак»? Это только разговоры. Последние результаты, когда «Спартак» начал играть с сильными соперниками, расставили всё по местам. Здесь всё очень просто. Если ты работаешь в топ-клубе, от тебя неизменно будут требовать высоких результатов. Это как минимум нахождение в призовой тройке, чтобы бороться за титул.
Команда сейчас не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Это не просто стечение обстоятельств – системные ошибки. Когда команда пропускает четыре мяча, как в Ростове, говорить о сбалансированности не приходится. Если останется тот же подбор футболистов, который есть сейчас — удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке. С таким составом очень проблематично быть в тройке», – рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 15 сентября 2022
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