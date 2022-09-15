Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов: уход Комппера никак не повлиял

Баринов: уход Комппера никак не повлиял
Комментарии

Российский полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе бывшего главного тренера Марвина Комппера.

«Уход Комппера на меня никак не повлиял. Шокирующей эта новость не стала. Но изменения после его ухода произошли», – приводит слова Баринова Sport24.

Напомним, юридически главным тренером железнодорожников на данный момент является Йозеф Циннбауэр, но Комппер принимал активное участие в организации работы команды.

«Локомотив» набрал девять очков в девяти матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

В ближайшем туре РПЛ «железнодорожники» в гостях проведут матч с московским «Спартаком». Игра состоится в ближайшее воскресенье, 18 сентября, в 19:00 мск.

Новость по теме
Агент Марвина Комппера рассказал о будущем тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022