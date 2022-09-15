Баринов: уход Комппера никак не повлиял

Российский полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе бывшего главного тренера Марвина Комппера.



«Уход Комппера на меня никак не повлиял. Шокирующей эта новость не стала. Но изменения после его ухода произошли», – приводит слова Баринова Sport24.



Напомним, юридически главным тренером железнодорожников на данный момент является Йозеф Циннбауэр, но Комппер принимал активное участие в организации работы команды.



«Локомотив» набрал девять очков в девяти матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

В ближайшем туре РПЛ «железнодорожники» в гостях проведут матч с московским «Спартаком». Игра состоится в ближайшее воскресенье, 18 сентября, в 19:00 мск.