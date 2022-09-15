Рауш: почему мне должно быть стыдно за то, что я русский?

Бывший защитник сборной России Константин Рауш, недавно завершивший карьеру, заявил, что ему не стыдно быть русским.

«Из-за ситуации в мире многие стали стыдиться быть русским? Могу так ответить: а почему мне должно быть стыдно? Я русский человек, потому что родился в России. Это данность. И нет, мне не стыдно за это», — приводит слова Рауша Sport24.

Напомним, последней профессиональной командой Рауша стал немецкий «Нюрнберг». Контракт сторон истёк летом 2022 года, стороны не стали продлевать сотрудничество. Рауш выступал за московское «Динамо» с января 2018 года по декабрь 2020-го. За время в стане бело-голубых Константин принял участие в 48 матчах, забил два гола и отдал восемь голевых передач.

До этого Рауш также играл за немецкие «Кёльн», «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштадт». На его счету также четыре матча в составе сборной России. Футболист должен был поехать в составе национальной команды на ЧМ-2018, но в последний момент получил травму, из-за которой пропустил турнир.