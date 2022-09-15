Голы Месси, Мбаппе и Неймара — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Маккаби» — «ПСЖ»

14 сентября состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Маккаби» Хайфа — «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль) и завершилась победой парижан со счётом 3:1. Голами отметились главные звёзды французской команды: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

Видеообзор матча «Маккаби» — «ПСЖ»:

На 24-й минуте первого тайма счёт открыл полузащитник хозяев Тьяронн Чери. Через 13 минут аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси восстановил равенство на табло. Во втором тайме Килиан Мбаппе вывел гостей вперёд, а под конец встречи Неймар упрочил преимущество «ПСЖ», установив окончательный счёт.

«ПСЖ» за два тура группового этапа Лиги чемпионов набрал 6 очков. «Маккаби» проиграл оба матча и не набрал очков.