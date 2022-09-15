«Динамо» Киев — АЕК Ларнака: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 15 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» примет кипрский АЕК из Ларнаки. Встреча пройдёт на стадионе «Юзеф Пилсудски — Краковия» в Польше. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» Киев в прошлом туре уступил турецкому «Фенербахче» на выезде со счётом 1:2. АЕК также проиграл прошлую встречу, которая состоялась на Кипре. Команда из Ларнаки уступила французскому «Ренну» со счётом 1:2.
«Ренн» и «Фенербахче», в свою очередь, сойдутся в очном матче в этот же вечер. Матч между французской и турецкой командами начнётся в 22:00 мск.
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