В «Спартаке» рассказали о характере травмы Павла Маслова

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии защитника команды Павла Маслова. Он получил травму в матче 2-го тура группового этапа Кубка России с «Факелом».



«Что с Масловым? Скорее всего, голеностоп», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания этой новости красно-белые ведут в противостоянии со счётом 2:0. Голами отметились Павел Мелёшин и Квинси Промес.



Напомним, в другой встрече этой группы «Зенит» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:0. По ходу встречи атакующий полузащитник санкт-петербургской команды Клаудиньо получил красную карточку и пропустит матч со «Спартаком» в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.