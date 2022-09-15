Анохин: Fan ID — не моя тема. Нет никакого мнения. Я за развитие российского футбола

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин рассказал о своём отношении к введению паспорта болельщика, более известного как Fan ID, на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.



«По регламенту получается так, что мы должны проводить матчи до начала Лиги чемпионов и Лиги Европы, поэтому такое время. Мы же хотим смотреть Лигу чемпионов. Влияет ли на это Fan ID? Про Fan ID я вообще не заикался — не моя тема. У меня нет никакого мнения. Я за развитие российского футбола: молодые ребята забивают», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Многие фанаты российских клубов бойкотируют игры Кубка России и Российской Премьер-Лиги из-за введения паспорта болельщика, более известного как Fan ID. Болельщики 15 клубов РПЛ открыто заявили о своей позиции.