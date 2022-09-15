В «Факеле» объяснили, почему довольны новым форматом Кубка России

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил значения нового формата Фонбет Кубка России для воронежской команды.
«Мы будем биться в каждом матче. Кубок России — это очень интересная история. Мы не исключаем эту историю из чемпионата. Мы прилагаем все усилия. Дальше так же и продлится. Что касается формата Кубка России, это подкреплено не только спортивными результатами, но и финансовыми. Для нас, как для клуба с самым маленьким бюджетом, важно зарабатывать какие-то деньги. Сегодняшний формат Кубка России даёт возможность зарабатывать какие-то деньги. Конечно, мы будем за это биться», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» прошла встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в которой московский «Спартак» принимал воронежский «Факел». Встреча завершилась уверенной победой московской команды со счётом 3:0.
- 15 сентября 2022
-
21:35
-
21:26
-
21:22
-
21:20
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:37
-
20:34
-
20:28
-
20:16
-
20:10
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:42
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:26