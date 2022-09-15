В «Факеле» объяснили, почему довольны новым форматом Кубка России

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил значения нового формата Фонбет Кубка России для воронежской команды.

«Мы будем биться в каждом матче. Кубок России — это очень интересная история. Мы не исключаем эту историю из чемпионата. Мы прилагаем все усилия. Дальше так же и продлится. Что касается формата Кубка России, это подкреплено не только спортивными результатами, но и финансовыми. Для нас, как для клуба с самым маленьким бюджетом, важно зарабатывать какие-то деньги. Сегодняшний формат Кубка России даёт возможность зарабатывать какие-то деньги. Конечно, мы будем за это биться», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» прошла встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в которой московский «Спартак» принимал воронежский «Факел». Встреча завершилась уверенной победой московской команды со счётом 3:0.