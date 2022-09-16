Массажист Кокорина: думаете, Александр хуже, чем Кварацхелия? Нисколько

Массажист Александр Колесников, работавший с российским форвардом Александром Кокориным, прокомментировал дебютный гол игрока в кипрском «Арисе». Кокорин отличился в матче чемпионата страны с «Кармиотиссой» (1:2).
«Видел ли гол Кокорина? Да, конечно! Он мне прислал. У него было бы больше голов, если бы ему давали больше игрового времени в «Фиорентине», а так как он не имел игрового времени, то и голам неоткуда взяться. Они не ставили его, максимум 10 минут, а иногда и за четыре минуты до конца выпускали. Один раз он только сыграл на кубок с первых минут, у него был шанс забить, выйдя один на один, но не забил.
Он знает, что может. Вон, видите, как Кварацхелия. Думаете, Кокорин хуже, чем Хвича? Нисколько. Удача повернулась лицом к Хвиче. Для Кокорина же было полезно даже тренироваться с такой командой, как «Фиорентина», но игрового времени не было», — цитирует специалиста «РБ Спорт».
- 16 сентября 2022
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