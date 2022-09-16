Черчесов: буду на финале Лиги Европы. Если не зрителем — будет круче

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о целях команды на розыгрыш Лиги Европы. Венгерский клуб одержал две победы подряд на старте турнира и шесть — в начале сезона во всех соревнованиях.



«Шесть побед подряд? Наконец-то провели сборы, пусть и не так качественно, как хотели. Взяли игроков, которые делают нам разницу, ― того же Траоре. Стабилизировали состав, теперь у нас нет основы, а есть старт. Игр много, все готовы выйти на замену.



Что касается моих слов после матча о том, что хорошим результатом будет трофей, то их немножко не так перевели. Я сказал, что успех любой команды ― трофей. Кто приедет в Будапешт на финал за кубком, у того и будет успех.



Мы идём от игры к игре. Конечно, мы знаем, что финал дома. В любом случае я на финале буду. Если получится, что не зрителем, – будет круче», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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