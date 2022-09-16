Кержаков: надеюсь, гол придаст Кокорину импульса — теперь будет чаще радовать болельщиков

Бывший наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о дебютном голе Александра Кокорина в кипрском «Арисе». Российский форвард впервые отличился за свою новую команду накануне.



«Здорово, что Кокорин забил. Это всегда приятно, особенно для нападающего, который так долго не забивал. Надеюсь, гол придаст ему импульса — теперь начнёт стабильнее играть в новом клубе и всё чаще радовать болельщиков своими голами. У него для этого есть все данные», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине», за «Арис» он выступает на правах аренды. Россиянин забил первый мяч с ноября 2020 года. Тогда он ещё выступал за «Спартак».