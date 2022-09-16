Источник: бывшая футболистка сборной Франции спала с несовершеннолетними девушками

Норвежское издание Josimar опубликовало расследование, обвиняющее действующих представителей Федерации футбола Франции (ФФФ) в совершении различных нарушений в былые времена. So Foot со ссылкой на газету сообщает, что бывшая футболистка сборной Франции Анжелик Ружас, будучи руководителем женской секции во французском тренировочном центре Clairefontaine, имела сексуальные отношения с несовершеннолетними игроками.



По сведениям источника, эпизоды происходили в 2004 году, когда Ружас было 30 лет. Брижит Энрикес, которая тогда занимала пост генерального секретаря ФФФ, проводила «политику молчания». Она была уволена в 2013 году. Действующий президент Федерации футбола Ноэль Ле Граэ был вынужден сообщить об этом в суд, так как некоторые игроки угрожали объявить забастовку. Судебное расследование было прекращено из-за превышения сроков давности.



Ранее издание Josimar сообщило, что бывший главный тренер женской сборной Франции Элизабет Лойзель принуждала своих футболисток к занятию сексом ради попадания в стартовый состав команды.

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