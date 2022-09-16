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Гаджиев: Кокорин разбазарил значительную часть таланта. Мягко говоря, валял дурака

Гаджиев: Кокорин разбазарил значительную часть таланта. Мягко говоря, валял дурака
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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, который выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Накануне форвард забил дебютный мяч за новый клуб.

«Не знаю, на какой уровень упал Кокорин — на колени или по пояс… Но по сравнению со своими возможностями упал значительно. Всё просто — он игнорировал законы спорта: тренировки, игры в футбол. Мягко говоря, дурака валял. Значительную часть своего таланта он разбазарил. Но если он в этой ситуации сможет в конечном итоге подняться и достигнуть своего прежнего уровня, то ему можно будет даже поаплодировать», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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