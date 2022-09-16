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Эрлинг Холанд — лучший игрок августа в английской Премьер-лиге

Эрлинг Холанд — лучший игрок августа в английской Премьер-лиге
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги (АПЛ) в августе. Об этом сообщает пресс-служба английской команды в «Твиттере».

В пяти матчах чемпионата Англии в августе 22-летний норвежский футболист забил девять голов, в том числе оформив два хет-трика подряд и побив несколько голевых рекордов лиги. Всего за «Манчестер Сити» Холанд в девяти встречах отличился 13 раз и единожды отдал результативную передачу партнёрам.

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:

Как Холанд вообще так извернулся?! Был главным неудачником игры, но вытащил «Сити». Видео Как Холанд вообще так извернулся?! Был главным неудачником игры, но вытащил «Сити». Видео
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