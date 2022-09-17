Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с травмированными игроками «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции накануне игры 8-го тура английской Премьер-лиги рассказал о футболистах, которые не сыграют из-за повреждений. Его команда на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».
«Готовность Кайла Уолкера постепенно улучшается, но я не уверен, достаточно ли этого для завтрашней игры с «Вулверхэмптоном». Посмотрим. Эмерик Лапорт уже вернулся к тренировкам, но не готов. Зато состояние Филлипса, вернувшегося в середине недели, немного лучше», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
14 сентября Гвардиола выпустил полузащитника Калвина Филлипса на замену в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» на 90+2-й минуте, сняв с игры под аплодисменты публики Эрлинга Холанда, забившего победный мяч. Защитник Лапорт в текущем сезоне ещё не играл. Уолкер провёл в АПЛ шесть матчей и получил повреждение 3 сентября с «Астон Виллой» (был заменён на 80-й минуте).
«Манчестер Сити» – второй в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 14 очков в шести играх: одержала победы над «Вест Хэмом», «Борнмутом», «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», но завершила вничью матчи с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). У «Сити» лучшая результативность в лиге – 20 забитых мячей при шести пропущенных.
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