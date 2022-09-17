Денис Бояринцев: хочется пожелать «Спартаку» победы в московском дерби

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выступил с заявлением, что на месте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля включил бы нападающего Павла Мелёшина в основной состав команды на матч 10-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Локомотивом».

Встреча команд пройдет 18 сентября на стадионе «Открытие Арена». «Спартак» в четверг, 15 сентября, обыграл дома воронежский «Факел» со счётом 3:0 в матче 2-го тура группового этапа Кубка России. 18-летний Мелёшин отличился уже на четвёртой минуте этой игры.

«Может быть, победа над «Факелом» придаст некоторую уверенность команде. Матч показал, что надо доверять молодёжи, что в «Спартаке» есть определённый ресурс: Мелёшин опять забил и провёл неплохую игру. Но я бы не стал на месте футболистов «Спартака» расслабляться, потому что «Факел» выглядел совсем слабым, особенно во втором тайме. Конечно, свой уровень в этой встрече надо было подтверждать — отсюда победа.

Железнодорожники тоже не очень удачно выступают на этом отрезке, не всё так хорошо в команде. Так что красно-белым нужно настраиваться более чем серьёзно: такой лёгкой игры, как с «Факелом», не будет. «Спартаку» срочно нужно поправлять свои дела в турнирной таблице, потому что лидирующая группа может уйти в отрыв. Хочется пожелать красно-белым победы в московском дерби.

И да, на месте тренера поставил бы Мелёшина в основной состав в этой игре», — сказал Бояринцев в интервью «Матч ТВ».