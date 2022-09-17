Асхабадзе: мы не будем запрещать журналистам снимать видео. Это вопрос их выбора

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о ситуации с дисквалификацией защитника команды Сергея Божина за оскорбительные высказывания в адрес судейской бригады после матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Почему мы не делали никаких заявлений после дисквалификации? А зачем? Смысл делать заявления, когда это на КДК информация поступила, игрок был дисквалифицирован. Чего мы этим добьёмся?
Какие примем меры? Это вопрос к журналистам, которые имеют доступ. Не буду отвечать за другие клубы, но мы всегда открыты, хотим допускать как можно большее количество журналистов. А дальше — это вопрос их совести. Хотят они такое снимать и выкладывать, понимая, что это повлечёт определенные санкции, или делают это по незнанию — опять же, на совести этих людей. Это вопрос не только РФС, РПЛ и регламентов, но и журналистов.
Это вопрос выбора — хотите ли вы «убивать» футболистов, у которых, как у любых людей, есть эмоции, тем более — после игр? Это вопрос справедливости, отношений между футболистами, клубами и журналистами. Я не буду ничего запрещать. Если это ещё раз повторится, это будет на совести журналиста — может быть, он сделал это по незнанию. Запретами ничего не добиться.
Следующий тренер команды? Иностранца не будет», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».
- 17 сентября 2022
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