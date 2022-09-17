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Брат Поля Погба сегодня предстанет перед судом по делу о вымогательстве

Брат Поля Погба сегодня предстанет перед судом по делу о вымогательстве
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Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, и ещё четверо подозреваемых по делу о вымогательстве предстанут перед судом сегодня, 17 сентября, сообщает AFP.

По информации источника, судья предъявит обвинения подозреваемым. Напомним, 14 сентября Матиас Погба был арестован французской полицией и заключён под стражу.

Ранее Поль Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Он рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что был пойман друзьями детства, которые угрожали футболисту автоматами. Преступники потребовали € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им. Банда заявляла, что тайно защищала Погба на протяжении 13 лет. Среди злоумышленников Поль Погба узнал своего брата Матиаса.

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