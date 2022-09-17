«Барселона» — «Эльче»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 17 сентября, в матче 6-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 «Барселона» сыграет с «Эльче». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эльче».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом.



«Барселона» набрала 13 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Эльче» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в пяти матчах набравший 15 очков. В следующем туре Примеры «Барселона» проведёт матч с «Мальоркой», а «Эльче» встретится с «Райо Вальекано».