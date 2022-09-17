Ловчев — об Эшуорте: сын говорит — это проходимец. Он хорошо знает его по «Астане»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу возможного назначения англичанина Пола Эшуорта новым спортивным директором клуба.



«Я его не знаю, ничего не могу сказать. Но мой сын хорошо его знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают…



Сын его знает по Казахстану, тот работал в «Астане», а у меня сын долгие годы играл в этом клубе, был даже признан лучшим футболистом Казахстана. Я не знаю, кто это такой, поэтому ничего комментировать не буду», – сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.

Новость по теме «Спартак» согласовал с Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора клуба