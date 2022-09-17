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«Не хочется футбола в одни ворота». Канищев — о матче «Динамо» — «Зенит»

«Не хочется футбола в одни ворота». Канищев — о матче «Динамо» — «Зенит»
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Бывший советский футболист Александр Канищев поделился ожиданиями от центрального матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» примет санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» — фаворит, так как «Динамо» не показывает стабильной игры в этом чемпионате. Однако играют у себя дома, в Москве, поэтому должны навязать свою игру, если команда желает добиваться каких-то серьёзных результатов. Поэтому ожидания того, что будет настоящий футбол и борьба, чего нет в нашем футболе. Имею в виду борьбу между равными командами. Хочется интересного футбола: не в одни ворота, а на встречных курсах», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча между «Динамо» и «Зенитом» состоится сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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