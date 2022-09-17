Червиченко — о матче «Динамо» — «Зенит»: кто мог подумать, что «Торпедо» обыграет ЦСКА?
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».
«По составу «Зенит» фаворит, а там как сложится. Кто мог сегодня подумать, что «Торпедо» обыграет ЦСКА? Думаю, только отчаянные болельщики автозаводцев. К этому никаких предпосылок не было.
Всё может быть. Всё-таки стадион и игра у «Динамо» домашние. Молодёжь дерзкая. Возможно разное развитие событий. На мой взгляд, стартовые позиции у «Зенита» получше. Но как пойдёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, встреча между «Динамо» и «Зенитом» состоится сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
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