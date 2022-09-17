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«Барселона» — «Эльче»: гол хозяев отменён из-за офсайда Педри

«Барселона» — «Эльче»: гол хозяев отменён из-за офсайда Педри
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Полузащитник «Барселоны» Педри увеличил преимущество команды в матче с «Эльче» на 43-й минуте. Однако позднее судья зафиксировал положение «вне игры» у футболиста.

Напомним, как развивались события в матче:

На 14-й минуте матча после передачи Френки де Йонга Левандовски пытался убежать один на один, но его забег был остановлен фолом «последней надежды» в исполнении капитана «Эльче» Гонсало Верду. Главный судья встречи Алехандро Муньис Руис показал футболисту прямую красную карточку. На 34-й минуте Левандовскому никто не помешал, когда тот в падении отправлял мяч в пустые ворота после передачи Бальде.

Удаление Верду за фол на Левандовском. Видеоролик:

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На 41-й минуте Депай получил передачу от Алекса Бальде с фланга, развернулся мимо защитника и пробил точно по воротам «Эльче». Этот гол стал для Депая первым в нынешнем сезоне.

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