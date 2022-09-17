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Сергей Силкин считает, что «Динамо» будет играть вторым номером в матче с «Зенитом»

Сергей Силкин считает, что «Динамо» будет играть вторым номером в матче с «Зенитом»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящей игре московской команды с «Зенитом» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ожиданий никаких нет, потому что очень нестабильно играет «Динамо» — и футбол не очень вкусный, который с одной стороны сначала принёс три очка – где-то, наверное, немножко фартануло со «Спартаком», а потом — ничего подобного. Жалко, что команда отказалась от той игры, которая была у неё. Что касается матча с «Зенитом», то для «Динамо» это будет трудный соперник, уровень мастерства игроков в «Зените» выше уровня игроков всех команд. Считаю, в этой паре фаворит «Зенит».

Настолько разную игру команда показывает в последних играх, что я даже не знаю, во что они будут играть. Понятно, что, наверное, вторым номером, как в последних играх, но принесёт ли это результат или нет — зависит от центра поля. Если игроки середины смогут навязать борьбу «Зениту» и доставлять мяч до штрафной на нападающих, то возможны варианты. Если проиграет центр поля, то проиграет и матч», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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