Бундеслига: «Айнтрахт» уверенно обыграл «Штутгарт»

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Штутгарт» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча прошла на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте и завершилась победой гостей — 3:1.



Уже на шестой минуте счёт открыл полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде. Удвоил преимущество «орлов» на 55-й минуте японский нападающий Даити Камада, исполнивший штрафной — ошибся вратарь «Штутгарта» Флориан Мюллер. Затем «швабам» удалось отыграть один мяч, его принёс удар форварда Тиагу Томаша, после которого мяч отрикошетил от защитника «Айнтрахта». Третий гол подопечные Оливера Гласнера оформили на 88-й минуте — Камада подал угловой, а в ворота мяч переправил хорватский полузащитник Кристиян Якич — 3:1.



Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «швабы» набрали пять очков (на данный момент 16-е место), а франкфуртцы — 11 очков (шестое место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге «Штутгарт» сыграет с «Вольфсбургом», а «Айнтрахт» — с «Унионом» Берлин.