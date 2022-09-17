Канчельскис — о Бальде: это же «Спартак»! Чудаки и негодяи из клуба удивляют весь мир

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего «Спартака» Кейта Бальде из-за нарушения антидопингового регламента во время выступлений за итальянский «Кальяри».

«Что вы хотите? Это же «Спартак»! Чудаки из клуба удивляют весь мир. Если жулики, дилетанты и проходимцы работают, то ничего не поменяется. Как можно такое допустить… Смешно. Это панический смех. Жалко, что в таком большом и великом клубе издеваются над болельщиками. Уже и удивляться нечему. Агония идёт. Просто безобразие. Негодяи, просто негодяи!» – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Бальде дисквалифицирован до 5 декабря. По условиям дисквалификации он сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.