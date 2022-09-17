Канчельскис — о Бальде: это же «Спартак»! Чудаки и негодяи из клуба удивляют весь мир

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего «Спартака» Кейта Бальде из-за нарушения антидопингового регламента во время выступлений за итальянский «Кальяри».
«Что вы хотите? Это же «Спартак»! Чудаки из клуба удивляют весь мир. Если жулики, дилетанты и проходимцы работают, то ничего не поменяется. Как можно такое допустить… Смешно. Это панический смех. Жалко, что в таком большом и великом клубе издеваются над болельщиками. Уже и удивляться нечему. Агония идёт. Просто безобразие. Негодяи, просто негодяи!» – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Бальде дисквалифицирован до 5 декабря. По условиям дисквалификации он сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.
- 17 сентября 2022
-
20:45
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:29
-
20:17
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
19:56
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:35
-
19:19
-
19:18
-
19:17
-
19:17
-
19:12
-
19:12
-
19:02
-
18:50
-
18:42
-
18:38
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:05
-
18:01